Заболеваемость сальмонеллезом значительно выросла в Коми

В Республике Коми зафиксировали снижение заболеваемости инфекционными и паразитарными заболеваниями. При этом количество выявленных случаев сальмонеллеза выросло на 64,4%.

По данным Роспотребнадзора, за 2019 год не выявлено случаев кори, брюшного тифа, дифтерии, трихинеллеза. По острым кишечным инфекциям зафиксировано снижение заболеваемости на 12,9%. Об этом сообщает ИА «Комиинформ». Также на 5,9% сократилась заболеваемость ветряной оспой, пораженность педикулезом снизилась на 9,1%.

Вместе с тем специалисты зафиксировали рост заболеваемости сальмонеллезом на 64,4%, энтеровирусными инфекциями на 45,5%. Также на 10,7% увеличилось число случаев острого вирусного гепатита. Заболеваемость коклюшем выросла в три раза.

Ранее сообщалось, что в декабре в Якутии зарегистрирована заболеваемость корью среди взрослого населения. Болезнь обнаружили у 13 человек. Врачи проводят массовую вакцинацию населения.