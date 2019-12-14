Ручное оружие: особенности национальной охоты с беркутами

Охота с ловчими птицами — традиционный промысел кочевых народов Азии. В Казахстане неподалеку от Алма-Аты ежегодно проводятся состязания по охоте с беркутами и ястребами. На них съезжаются участники со всей страны, а также любопытствующие из других государств, для которых такие соревнования являются экзотикой. Как человек и крылатый хищник занимаются одним общим делом — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
Казахи и киргизы наиболее известны охотой с беркутами. Эта птица — самая крупная разновидность орлов, размах ее крыльев может достигать 2,5 м
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Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
Беркут может развивать скорость до 320 км/ч, а добычу видеть с расстояния 2 км, кроме того, его голова вращается на 270 градусов
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Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
Для охоты подходят только самки — они крупнее и тяжелее
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Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
Казахи обычно охотятся с беркутами на лошадях
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Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
Основная добыча беркутов — красные и степные лисы и зайцы. За сезон один хищник может поймать их довольно много, до нескольких десятков
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Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
Предпочтительное время охоты — зима, на белом снегу добычу лучше видно
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Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
Первая встреча будущего охотника с человеком происходит в раннем возрасте — птенцов крадут из гнезда, как только они научатся летать
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Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
Найти гнездо беркутов высоко в горах не так-то просто, некоторые охотники тратят на это не один год
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Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
Для подготовки к соревнованиям тренироваться участникам приходится каждый день, для этого используют специальные чучела
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Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
Человек в этой паре тоже должен быть сильным и выносливым, чтобы носить восьмикилограммовую птицу на одной руке
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Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
Сейчас беркутчи, как называют себя охотники-казахи, осталось совсем немного, но они сохранили древние секреты ремесла, переданные предками
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Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov
После 15 трудовых лет, проведенных в неволе, птиц по традиции отпускают — чтобы они могли создать свою семью и отдохнуть на старости лет. Средняя продолжительность жизни орлов — около 50 лет, но говорят, что некоторые доживают и до 80
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