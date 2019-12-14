Ручное оружие: особенности национальной охоты с беркутами

Охота с ловчими птицами — традиционный промысел кочевых народов Азии. В Казахстане неподалеку от Алма-Аты ежегодно проводятся состязания по охоте с беркутами и ястребами. На них съезжаются участники со всей страны, а также любопытствующие из других государств, для которых такие соревнования являются экзотикой. Как человек и крылатый хищник занимаются одним общим делом — в фотогалерее «Известий»