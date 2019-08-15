Главное двенадцатое: как в Шотландии открывают сезон охоты

«Славное двенадцатое» — национальный праздник в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Его отмечают 12 августа, когда открывается сезон охоты на шотландских куропаток. Эта традиция имеет давнюю историю, раньше считалась привилегией избранных и была важным источником дохода для шотландских землевладельцев. Сейчас лейбористы призывают отказаться от нее, опасаясь за сохранность дикой природы, сторонники продолжения охотничьих традиций напоминают, что эта деятельность приносит миллионы фунтов в местную экономику и создает более тысячи рабочих мест
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Фото: Getty Images/Duncan McGlynn
Красная куропатка, или гарус, как ее называют в Соединенном Королевстве, обитает на вересковых пустошах. Когда вереск на холмах зацветает, начинается сезон охоты. Самый распространенный способ поднять куропатку — прочесывание пустошей с легавыми
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Фото: Getty Images/Duncan McGlynn
Красные куропатки летают быстро, развивая скорость до 100 км/ч, низко и по непредсказуемой траектории, поэтому охота требует определенных навыков. Если стрелки идут в линию, она должна быть максимально прямой, стрелять можно только по ходу движения или в противоположную сторону, чтобы не попасть в соседа
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Фото: Getty Images/Jeff J Mitchell
На участках со сложным рельефом, на склонах холмов, стрелять запрещено, охотники должны преломить ружья, чтобы избежать случайных залпов
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Фото: Getty Images/Duncan McGlynn
Закон о дичи защищает птиц от полного истребления. В течение охотничьего сезона запрещается стрелять куропаток по воскресеньям и на Рождество. Если 12 августа выпадает на воскресенье, начало сезона переносят на 13-е
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Фото: REUTERS/Russell Cheyne
Охота на куропаток раньше была дорогим удовольствием и привилегией очень состоятельных людей. Некоторые специально покупали поместья в Шотландии, чтобы поохотиться
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Фото: Getty Images/Duncan McGlynn
Владельцы местных болотистых земель, которые малопригодны для извлечения дохода, активно занимались улучшением их качества и приглашали опытных егерей
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Фото: Getty Images/Duncan McGlynn
Поохотиться в Шотландию приезжали даже из-за океана. С развитием авиации всё больше американских туристов прибывали, чтобы арендовать охотничьи угодья
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Фото: Getty Images/Duncan McGlynn
Для гостей из-за рубежа строили гостевые дома, им предлагали отличный сервис, занимательные экскурсии по историческим местам, для них открывали школы и оружейные мастерские
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Фото: Getty Images/Duncan McGlynn
Вмешательство человека привело к тому, что в какой-то момент вся местная экосистема начала работать на куропаток, сжигание травы, которое способствует появлению новых побегов, привело к уничтожению лесов, говорят биологи, ратующие за восстановление естественной среды и дикой природы. Егери же считают, что это значит поставить крест на этих землях и лишить множество людей работы
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Фото: Getty Images/PA/Jane Barlow
12 августа многие лондонские рестораны предлагают клиентам праздничное блюдо — только что добытую свежезажаренную куропатку
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