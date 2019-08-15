Главное двенадцатое: как в Шотландии открывают сезон охоты

«Славное двенадцатое» — национальный праздник в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Его отмечают 12 августа, когда открывается сезон охоты на шотландских куропаток. Эта традиция имеет давнюю историю, раньше считалась привилегией избранных и была важным источником дохода для шотландских землевладельцев. Сейчас лейбористы призывают отказаться от нее, опасаясь за сохранность дикой природы, сторонники продолжения охотничьих традиций напоминают, что эта деятельность приносит миллионы фунтов в местную экономику и создает более тысячи рабочих мест