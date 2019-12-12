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Рапиристка Дериглазова стала лучшей спортсменкой России 2019 года

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Фото: ТАСС/DPA/Jan Woitas
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Фехтовальщица Инна Дериглазова признана лучшей российской спортсменкой 2019 года. Она стала лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России». Об этом было объявлено на торжественной церемонии в московском Театре мюзикла в четверг, 12 декабря.

«Я очень благодарна всем, кто болел, переживал, голосовал за меня, это очень значимая награда для меня. Хочется поблагодарить личного тренера, без которого не было бы ни одного моего результата. Желаю вам прекрасного вечера», — приводит ТАСС слова Дериглазовой.

Инна Дериглазова — олимпийская чемпионка 2016 года в личном первенстве, серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в команде, шестикратная чемпионка мира (трижды в личном (2015, 2017, 2019) и командном первенствах (2011, 2016, 2019), четырехкратная чемпионка Европы. Заслуженный мастер спорта России.

19 июля Дериглазова завоевала золото чемпионата мира, который проходил в Будапеште. В финале спортсменка обыграла соперницу из Франции Паулину Ранвье со счетом 15:11.

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