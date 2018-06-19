Российские фехтовальщицы завоевали золото чемпионата Европы
Российская женская сборная по фехтованию выиграла золото чемпионата Европы в командном турнире, одержав победу над украинками со счетом 45:30.
В сборную вошли олимпийские чемпионки Софья Великая и Яна Егорян, а также Светлана Шевелева, ранее выигравшая бронзу на чемпионате Европы. За Украину выступали Ольга Харлан, Алена Воронина и Алина Комащук. Бронзовые медали достались командам Франции и Италии, передает ТАСС.
Ранее Софья Великая, Инна Дериглазова и Алексей Черемисинов выиграли золотые медали в индивидуальных зачетах. Мужская сборная также завоевала первое место.
В 2017 году российская женская сборная по фехтованию завоевала второе место.
Чемпионат Европы проходит в Нови-Саде (Сербия). Он завершится 22 июня.