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Путин принял отставку губернатора Иркутской области

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Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Об этом 12 декабря сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Игорь Кобзев, передает ТАСС. В ноябре 2019 года Кобзев указом президента был назначен заместителем министра МЧС России — главным госинспектором по пожарному надзору, сказано на сайте ведомства.

По предварительной информации, причинами для отставки Левченко стали неисполнение своих обязанностей по восстановлению районов, пострадавших от наводнения летом нынешнего года, и коррупционные скандалы, сотрясавшие регион в последние полгода.

Левченко возглавил Иркутскую область осенью 2015 года, его полномочия заканчивались в 2020 году. В декабре прошлого года стало известно о возбуждении уголовного дела по факту незаконной охоты на медведя, участником которой, предположительно, был губернатор области.

О том, что Левченко подал заявление о своей отставке, стало известно в четверг, 12 ноября.

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