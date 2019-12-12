Власти Москвы изучат ограничения на излучение сотового оборудования

Правительство Москвы проводит исследование о безопасном уровне излучения сотовой связи. В распоряжении «Известий» оказались документы конкурса, победитель которого должен описать влияние сотовых сетей 2G, 3G, 4G и 5G на здоровье человека.

Подлинность бумаг подтвердили в департаменте информационных технологий Москвы. Документы прошли межведомственное согласование и будут опубликованы в ближайшие дни, сообщил «Известиям» советник замруководителя ДИТ Евгений Новиков. По его словам, стартовая цена –– около 30 млн рублей.

Исследователи выяснят, какой уровень излучения оборудования того или иного стандарта связи безопасен для человека, и рассчитают соответствующую дозу. Также исполнитель контракта сравнит мировые практики в сфере регулирования уровня излучения сотовой связи.

Научно обоснованные данные исследования будут представлены Минздраву и Роспотребнадзору. Эти ведомства решат, усовершенствовать ли правила использования базовых станций, а также гигиенические нормы по излучению.

О том, насколько вредна для человека сотовая связь, ученые спорят не первый год. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) то признаёт вред сотовой связи, то отрицает его.

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