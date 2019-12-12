Путин присвоил генеральские звания 14 сотрудникам СК

Президент России Владимир Путин присвоил очередные генеральские звания 14 сотрудникам Следственного комитета (СК). Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном в четверг, 12 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, звание генерал-лейтенанта юстиции присвоено трем сотрудникам Следственного комитета, еще 11 получили первое генеральское звание — генерал-майор юстиции, в их числе старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ Александр Лавров, расследовавший уголовные дела в отношении губернатора Кировской области Никиты Белых и режиссера Кирилла Серебренникова.

10 декабря сообщалось, что Путин присвоил государственную премию за благотворительность актеру, режиссеру и учредителю благотворительного фонда Константину Хабенскому. Также указом президента Государственную премию за достижения в области правозащитной деятельности присудили председателю совета Общероссийской благотворительной организации «Союз семей военнослужащих России», которая оказывает помощь родственникам погибших при исполнении воинского долга военных.