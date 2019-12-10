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Путин присудил Хабенскому госпремию за благотворительность

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин присвоил государственную премию за благотворительность актеру, режиссеру и учредителю благотворительного фонда Константину Хабенскому. Указ президента был опубликован 10 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Присудить Государственную премию Российской Федерации за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности 2019 года и присвоить почетное звание лауреата Государственной премии <…> Хабенскому Константину», — говорится в документе.

Также указом президента Государственную премию за достижения в области правозащитной деятельности присудили председателю совета Общероссийской благотворительной организации «Союз семей военнослужащих России», которая оказывает помощь родственникам погибших при исполнении воинского долга военных.

Фонд Константина Хабенского был создан в 2008 году, он занимается организацией помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга.

Такие премии были учреждены президентским указом в 2015 году. Размер премии составляет 2,5 млн рублей, ее можно получить только один раз. В 2016 году премии получили директор АНО «Детский хоспис» Александр Ткаченко и Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. В 2017 году лауреатами премий стали председатель правления регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, Республики Татарстан имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов и глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева. В 2018 году награду получили председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев и руководитель «Русфонда» Лев Амбиндер.

Ранее, 4 ноября, Владимир Путин вручил государственные награды 16 российским и иностранным гражданам.

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