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В Домодедово нашли тело мужчины с огнестрельным ранением головы

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Уголовное дело возбудили после обнаружения тела москвича с огнестрельным ранением головы. Об этом 12 декабря сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел в подмосковном Домодедово 11 декабря. Тело убитого 51-летнего москвича с огнестрельном ранением головы было найдено в автомобиле на проездной дороге вблизи деревни Яковлевское. По оценке экспертов, смерть наступила примерно за сутки до обнаружения тела.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Специалисты провели осмотр места происшествия, в ходе которого изъяли гильзу от патрона девятого калибра и пулю, а также другие улики. Назначена судебно-медицинская экспертиза, пишет НСН. Устанавливается личность причастных к совершению убийства.

По информации сайта kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, убитый мог быть «черным» риелтором. Его обвиняли в том, что он обманом забирал жилье у пенсионеров.

11 декабря сообщалось, что в подмосковной деревне Никифорово неподалеку от автобусной остановки полицейские обнаружили обезглавленное тело мужчины. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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