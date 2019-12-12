Опасную для человека рыбу нашли в магазинах Коми

В Коми сотрудники территориального управления Россельхознадзора требуют изъять из продажи опасную для человека рыбу. Ее обнаружили во время проверки. Почти половина отобранных для исследования образцов оказалась с содержанием токсичного вещества — мышьяка.

Как уточняет ИА FlashNord со ссылкой на ведомство, этот яд нашли в пяти из 11 образцов. В черном списке — камбала, треска и пикша. Четыре из пяти партий привезены из Мурманской области.

Производителям опасной пищевой продукции направили уведомления о незамедлительном изъятии ее из оборота. Рыбу должны уничтожить. Результаты исследований также передадут в правоохранительные органы для решения вопроса о принятии мер в отношении собственников.