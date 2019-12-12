Прямой эфир

Опасную для человека рыбу нашли в магазинах Коми

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Коми сотрудники территориального управления Россельхознадзора требуют изъять из продажи опасную для человека рыбу. Ее обнаружили во время проверки. Почти половина отобранных для исследования образцов оказалась с содержанием токсичного вещества — мышьяка.

Как уточняет ИА FlashNord со ссылкой на ведомство, этот яд нашли в пяти из 11 образцов. В черном списке — камбала, треска и пикша. Четыре из пяти партий привезены из Мурманской области.

Производителям опасной пищевой продукции направили уведомления о незамедлительном изъятии ее из оборота. Рыбу должны уничтожить. Результаты исследований также передадут в правоохранительные органы для решения вопроса о принятии мер в отношении собственников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Росконтроль» нашел опасную концентрацию мышьяка в креветках
В российской треске нашли мышьяк и минтай

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019