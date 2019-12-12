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Новый арт-объект установили в Рязани

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В Рязани появился новый арт-объект. Его установили в рамках акции «Новогодняя столица России – 2020». Сейчас на улице Почтовой возле Главпочтамта можно увидеть большие часы с символикой проекта.

Объемный циферблат с логотипом разместили на стенде-баннере, оформленном в историческом стиле. Время на часах 8:20. Арт-объект стал новым элементом стилизации улицы, где уже появились тематические указатели, боксы и тумбы, пишет РИА «7 новостей».

Ранее в Рязани выбрали лучшую песню «Новогодней столицы – 2020». Приз зрительских симпатий получило произведение Юрия Попова и Артемия Скрипченко RZN New Year.

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