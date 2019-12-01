Скончался отстраненный от служения за нарушение ПДД священник из Рязани
Иеромонах Сергий из Рязани, которого руководство отстранило от службы за нарушение ПДД, скончался. Об этом сообщается на сайте Рязанской епархии со ссылкой на сына клирика в воскресенье, 1 декабря.
В епархии выразили соболезнования родным и близким Сергия, а также прихожанам храма Святителя Николая Чудотворца, настоятелем которого был скончавшийся священнослужитель. Во вторник, 3 декабря, в Никольском храме села Киселево пройдет отпевание клирика.
25 ноября в Сети появилась запись, на которой видно, как священнослужитель садится в машину, припаркованную на остановке общественного транспорта на улице Новой в Рязани. После этого он выехал на полосу встречного движения под запрещающий сигнал светофора. ГИБДД оштрафовала мужчину за его правонарушения.
«Я инвалид, у меня знак на машине. У меня давление поднялось, голова закружилась, а мест не было. Конечно, в здравом разуме человек не будет так делать. Значит, что-то случилось. Я ж гипертоник. У меня сердечный приступ был», — цитировал объяснения Сергия портал «Фонтанка.ру». Отмечается, что клирик подвергся травле в Сети после публикации видео с его правонарушением.
27 ноября Рязанская епархия осудила действия Сергия и сочла приведенные им аргументы несостоятельными и не оправдывающими его. Руководство решило запретить иеромонаху исполнять свои функции священнослужителя до Рождества. Его обязали нести послушание в Спасо-Преображенском Пронском монастыре.