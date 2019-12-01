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Скончался отстраненный от служения за нарушение ПДД священник из Рязани

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Фото: ryazeparh.ru
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Иеромонах Сергий из Рязани, которого руководство отстранило от службы за нарушение ПДД, скончался. Об этом сообщается на сайте Рязанской епархии со ссылкой на сына клирика в воскресенье, 1 декабря.

В епархии выразили соболезнования родным и близким Сергия, а также прихожанам храма Святителя Николая Чудотворца, настоятелем которого был скончавшийся священнослужитель. Во вторник, 3 декабря, в Никольском храме села Киселево пройдет отпевание клирика.

25 ноября в Сети появилась запись, на которой видно, как священнослужитель садится в машину, припаркованную на остановке общественного транспорта на улице Новой в Рязани. После этого он выехал на полосу встречного движения под запрещающий сигнал светофора. ГИБДД оштрафовала мужчину за его правонарушения.

«Я инвалид, у меня знак на машине. У меня давление поднялось, голова закружилась, а мест не было. Конечно, в здравом разуме человек не будет так делать. Значит, что-то случилось. Я ж гипертоник. У меня сердечный приступ был», — цитировал объяснения Сергия портал «Фонтанка.ру». Отмечается, что клирик подвергся травле в Сети после публикации видео с его правонарушением.

27 ноября Рязанская епархия осудила действия Сергия и сочла приведенные им аргументы несостоятельными и не оправдывающими его. Руководство решило запретить иеромонаху исполнять свои функции священнослужителя до Рождества. Его обязали нести послушание в Спасо-Преображенском Пронском монастыре.

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