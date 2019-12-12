В столице простились с Лужковым

В храме Христа Спасителя простились с Юрием Лужковым. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил отпевание политика. Владимир Путин лично выразил соболезнования родным Лужкова. На гражданскую панихиду прибыли не только друзья и близкие Лужкова, но и просто благодарные жители столицы. Бывшего мэра Москвы похоронят на Новодевичьем кладбище. Юрий Лужков ушёл из жизни 10 декабря в одной из больниц Мюнхена, ему было 83 года.