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Novilov Group и Курорт Красная Поляна провели новогодний вечер

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Фото: пресс-служба Novikov Group
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Новогодний вечер Novikov Group & «Курорт Красная Поляна» состоялся 11 декабря в ресторане Tatler Club, говорится в сообщении, поступившем в «Известия».

Зал ресторана превратили в заснеженный лес в горах. Вечер открыли солисты театра «Кремлевский балет». Затем основатель Novikov Group Аркадий Новиков и генеральный директор «Курорта Красная Поляна» Андрей Круковский подвели итоги уходящего года, поздравили гостей с Новым годом. После чего актриса и певица Сабина Ахмедова дала концерт.

За торжественный ужин отвечал уроженец Франции, ранее готовивший в ресторанах со звездами Michlein, шеф-повар Камель Бенмамар. После ужина DJ Марк Щедрин отыграл свой сет. В числе гостей вечера: Аркадий Новиков, Александр Ткачев, Антон Пинский, Александр Соркин, Альбина Джанабаева, Ирина Безрукова, Екатерина Андреева, Ольга Мягких, Анна Тихомирова и Артем Овчаренко, Диляра Макарова, Анна Бурашова, Константин и Ольга Андрикопулос, Виталий Минаков, Анна Русска, Елена Крыгина, Алла и Расим Акперовы, Лина Дембикова, Павел Бобров.

Ранее, 12 июля ресторанный холдинг Novikov Group и сеть супермаркетов «Азбука Вкуса» объявили имена победителей совместного проекта под названием «Стингомания». Главный приз получили Любовь Заславская и Анна Юнгблюд, которые отправятся в поездку к музыканту Стингу на виллу среди тосканских виноградников.

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