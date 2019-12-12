Вдова умершего отсудила у волгоградской больницы 0,5 млн рублей

Суд города Волжского в Волгоградской области вынес решение по иску местной жительницы к городской клинической больнице № 1. Учреждение должно заплатить 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда за безразличие врача к пациенту.

70-летний житель города умер в апреле 2017 года из-за не оказанной вовремя медицинской помощи. Мужчину с острыми болями в животе доставила в больницу скорая помощь. С ним находилась его супруга, которая пыталась объяснить врачу, на что жалуется ее муж. Сам он этого сделать не мог из-за перенесенного ранее инсульта.

Врач госпитализировать пенсионера отказался. На следующей день его снова привезли в больницу, но он скончался на операционном столе. Экспертиза установила, что причиной смерти стал разлитой перитонит, который был вызван хронической язвой желудка.

Вдова обратилась с иском в суд, утверждая, что смерть ее супруга стала следствием некачественно оказанной медицинской помощи. Судья занял сторону женщины, сделав вывод, что проведение в первый день диагностических мероприятий и исследований позволило бы установить диагноз и своевременно назначить лечение, сообщает ИА «НовостиВолгограда.Ру».