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Пять самолетов НАТО заметили у границ России

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Фото: commons.wikimedia.org
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Пять военных самолетов США и Великобритании заметили в течение суток у российских границ, сообщает в четверг, 12 декабря, «Интерфакс» со ссылкой на данные мониторинга западных авиационных ресурсов.

Отмечается, что два самолета радиолокационной разведки ВВС США RC-135V и E-8C провели 11 декабря многочасовые полеты вблизи Калининградской области. В этот же день разведку у западных рубежей РФ вел британский RC-135W.

Также в течение нескольких часов самолет-разведчики RC-135V и патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon ВМС США проводили разведку возле Крыма и Краснодарского края.

Кроме того, американские военные самолеты заметили и у российской авиабазы Хмеймим в Сирии.

В среду глава МИР РФ Сергей Лавров заявил, что Москва обеспокоена усилением военной активности НАТО близости от границ РФ и Белоруссии.

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