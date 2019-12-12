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Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом в США

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Фото: Global Look Press/Preston Ehrler/ZUMAPRESS.com
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Президент США Дональд Трамп подписал в среду, 11 декабря, указ о борьбе с ростом антисемитизма в стране, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Мерзкий, наполненный ненавистью яд антисемитизма должен быть осужден и побежден везде, где бы он ни появлялся», — приводятся слова американского лидера в заявлении.

Уточняется, что в последние несколько лет в США наблюдается «тревожная» тенденция роста антисемитизма, особенно в школах и студенческих городках.

«Если хотите продолжить получать большие суммы из федерального бюджета, которые получаете каждый год, вы должны отказаться от антисемитизма», — обратился Трамп к университетам во время своего выступления по случаю приема в Белом доме, посвященного еврейскому празднику Ханука.

В приказе говорится, что согласно закону о гражданских правах от 1964 года, антисемитизм является дискриминацией по признаку расы, цвета кожи или национальности. В соответствии с этим Трамп поручил федеральным агентствам определить недискриминационные пути для борьбы с антисемитизмом.

В январе президент Трамп подписал закон о борьбе с европейским антисемитизмом, в котором идет речь о ведении борьбы с данным явлением не только в Соединенных Штатах, но и за рубежом.

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