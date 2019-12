Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом в США

Президент США Дональд Трамп подписал в среду, 11 декабря, указ о борьбе с ростом антисемитизма в стране, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Мерзкий, наполненный ненавистью яд антисемитизма должен быть осужден и побежден везде, где бы он ни появлялся», — приводятся слова американского лидера в заявлении.

Уточняется, что в последние несколько лет в США наблюдается «тревожная» тенденция роста антисемитизма, особенно в школах и студенческих городках.

«Если хотите продолжить получать большие суммы из федерального бюджета, которые получаете каждый год, вы должны отказаться от антисемитизма», — обратился Трамп к университетам во время своего выступления по случаю приема в Белом доме, посвященного еврейскому празднику Ханука.

"This is our message to universities: If you want to accept the tremendous amount of federal dollars that you get every year, you must reject anti-Semitism." pic.twitter.com/ShbOGrT3QS