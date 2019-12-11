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В армии ФРГ начнут работать раввины

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Фото: TASS/DPA/Patrick Pleul
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Правительство Германии и Центральный совет евреев создадут иудейскую пастырскую службу в бундесвере (вооруженные силы Германии — Ред.). Об этом сообщается на сайте правительства в среду, 11 декабря.

Госконтракт будет подписан 20 декабря.

Отмечается, что в бундесвере с 1957 года работали только протестантские и католические военные священники. Как заявили в кабинете министров «это должно измениться с учетом возросшего разнообразия и сохранения идеологического нейтралитета».

«Граждане еврейской веры должны быть частью бундесвера для укрепления социальной сплоченности в обществе», — сказано в сообщении.

В октябре стало известно, что в США сатанисты получили разрешение собираться в элитной военно-морской академии страны. По словам представителя академии коммандера Аланы Гарас, речь идет не о «черных мессах», а только о собраниях студентов-сатанистов для обсуждения общих тем.

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