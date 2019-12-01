На Украине официально изменили воинские звания

Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон о введении новых воинских званий сержантского и старшинского состава ВСУ вступил в силу 30 ноября, пишет NewsOne.

Согласно документу, теперь в украинской армии появятся такие звания, как рекрут, солдат, старший солдат, первый сержант, мастер-сержант (вместо старшего прапорщика), главный мастер-сержант.

Изменениям подверглись и звания военнослужащих флота. Теперь вместо мичманов появится штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина.

Кроме того, закон подразумевает изменение понятия «полк» на «бригада».Обращаться к министру обороны или его заместителям, которые являются гражданскими лицами, военные обязаны с приставкой «пан» или «пани».

Изменения приняты для соответствия армии стандартам НАТО.

В октябре в минобороны Украины заявили о планах отменить призыв в армию. Дорожная карта по этим изменениям будет представлена в следующем году.