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Минздрав решил вопрос о срочных поставках пропавшего лекарства

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Производитель антибиотика, применяющегося при лечении муковисцидоза, осуществит срочную поставку препарата в Россию. Об этом в среду, 11 декабря, рассказал РБК представитель фармацевтической компании GSK, которая производит фортум (цефтазидим), Камиль Сайткулов.

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По его словам, встречи с представителями Росздравнадзора и Минздрава прошли на прошлой неделе. Было решено внепланово произвести лекарство и осуществить его поставку в Россию, мера будет носить кратковременный характер, добавил представитель компании.

«Произведенный объем будет безвозмездно поставлен через благотворительные фонды или напрямую в лечебные учреждения больным муковисцидозом, для того чтобы вопрос был быстро решен», — рассказал Сайткулов на прошедшем в Общественной палате круглом столе «Пути решения системных проблем лекарственного обеспечения больных муковисцидозом в Российской Федерации».

Для продолжения поставок потребуется «дальнейший диалог» с Минздравом для ввода препарата в гражданский оборот, добавил представитель производителя лекарства.

В конце ноября в соцсетях пользователи опубликовали письма трех фармкомпаний (GSK, Teva и «Р-Фарм»), в которых говорилось о прекращении производства, поставок или отсутствии в свободном доступе трех антибиотиков, которые применяются при терапии муковисцидоза. После этого глава Минздрава Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору провести проверку и подготовить доклад с предложениями об исправлении ситуации.

По словам представителя GSK, возникшая ситуация стала неожиданностью, так как спрос на остатки фортума стал ажиотажным. «Мы получили большое количество запросов со стороны органов власти и пациентов. Мы знаем озабоченность пациентов сложившейся ситуацией», — сказал Сайткулов.

Муковисцидоз — системное наследственное заболевание, сопровождающееся поражением экзокринных желез и нарушениями функций органов дыхания. По данным за 2017 год, в России его диагностировали у 3 тыс. человек.

27 ноября сообщалось, что Росздравнадзор проверит обеспечение лекарствами пациентов с муковисцидозом.

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