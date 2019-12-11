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Каменный храм построят в Брянской области

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В Суземке (Брянская область) построят новый каменный храм. Он будет находиться рядом со зданием бывшей школы.

Строительство начнется по благословению митрополита Брянского и Севского Александра. По данным епархии, сейчас местные жители могут посещать только храм во имя святого благоверного князя Александра Невского. Инвалидам и пожилым людям, которые проживают за железнодорожным переездом, сложно добираться до церкви, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

В ведение епархии было передано одноэтажное здание бывшей школы. Однако постройка признана аварийной. Пока в здании решили расположить молитвенную комнату для коротких богослужений, для этого потребуется провести капитальный ремонт за счет пожертвований.

Каменный храм возведут рядом со зданием бывшей школы. На текущий момент ведется разработка проектной документации.

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