Ящик с частицами мощей нашли в храме в Челябинской области

Раку с мощами обнаружили во время ремонта храма в Челябинской области. Она хранилась в кладовой и долгое время была закрыта.

Ящик обнаружил краевед Василий Ашитков в Свято-Никольском храме в Верхнеуральском районе. По его словам, из архивов удалось установить, что в храме имелся серебряный ковчег с частицами мощей Николая Чудотворца. Он был разграблен, сам ковчег при этом передали в фонд голодающим. Как выяснилось, мощи не были полностью уничтожены, а рака с ними находилась в кладовой храма. Об этом пишет 1obl.ru.

В 2019 году Свято-Никольский храм принял в дар частицы мощей Пантелеймона Целителя и Николая Чудотворца. Кому принадлежат найденные в кладовой мощи, доподлинно неизвестно, однако их планируют хранить с другими святынями.

В конце ноября сообщалось об обнаружении печи, в которых готовили еду для паломников в XVI веке, при раскопках на территории Троице-Сергиевой лавры.