Введение во храм Пресвятой Богородицы в 2022 году: когда, приметы, что нельзя делать

Русская православная церковь (РПЦ) в воскресенье, 4 декабря 2022 года, отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Введение во храм Пресвятой Богородицы — христианский праздник, который основан на преданиях о том, что родители Богородицы святой Иоаким и святая Анна привели свою трехлетнюю дочь Марию в Иерусалимский храм. Девочка жила при храме до 12 лет, проводя в молитве почти всё свое время.

Праздник был связан с началом зимы. Именно в это время детвора начинала кататься на санях, проходили первые зимние ярмарки и торги. По православной традиции Введение во храм отмечается шесть дней.

Народные поверья этого дня: нельзя обижаться и обижать, давать и брать взаймы, шить и вязать, убирать и стирать.

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