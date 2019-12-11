Корвет «Гремящий» поразил береговую цель ракетой «Калибр»

Головной корвет проекта 20350 «Гремящий», который проходит испытания в Белом море, выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по береговой цели. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота в среду, 11 декабря.

«Испытательная стрельба была проведена крылатой ракетой «Калибр» по мишенной позиции на полигоне Чижа в Архангельской области», — приводит сообщение «Интерфакс».

Отмечается, что два дня назад крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс» успешно выполнили стрельбу по морской надводной цели.

Корвет «Гремящий» был заложен в 2012 году в эллинге судостроительного предприятия «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Корабль предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника.

«Наименование «Гремящий» дано корвету в честь легендарного эсминца Северного флота времен Великой Отечественной войны, которому за успешные действия на море было присвоено гвардейское звание, а его командир — капитан 1 ранга (в дальнейшем контр-адмирал) Антон Гурин — стал Героем Советского Союза», — говорится на сайте Министерства обороны РФ.

В октябре стало известно, что корвет будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».