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Корвет «Гремящий» поразил береговую цель ракетой «Калибр»

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Фото: ТАСС/Вадим Савицкий
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Головной корвет проекта 20350 «Гремящий», который проходит испытания в Белом море, выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по береговой цели. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота в среду, 11 декабря.

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«Испытательная стрельба была проведена крылатой ракетой «Калибр» по мишенной позиции на полигоне Чижа в Архангельской области», — приводит сообщение «Интерфакс».

Отмечается, что два дня назад крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс» успешно выполнили стрельбу по морской надводной цели.

Корвет «Гремящий» был заложен в 2012 году в эллинге судостроительного предприятия «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Корабль предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника.

«Наименование «Гремящий» дано корвету в честь легендарного эсминца Северного флота времен Великой Отечественной войны, которому за успешные действия на море было присвоено гвардейское звание, а его командир — капитан 1 ранга (в дальнейшем контр-адмирал) Антон Гурин — стал Героем Советского Союза», — говорится на сайте Министерства обороны РФ.

В октябре стало известно, что корвет будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

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