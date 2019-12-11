В АТОР предупредили о повышении цен в Турции для туристов из-за налога

Туристический налог, который начнет действовать в Турции с 2020 года, приведет к повышению цен для туристов в этой стране, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Об этом пишет «РИА Новости» в среду, 11 декабря.

«Объекты планировали повысить цены на следующее лето. Введение туристического налога, особенно если платить будет не сам турист, а юридические лица, естественно, повлияет на цену», — отметила исполнительный директор во время пресс-конференции, посвященной ситуации в туристической сфере.

Она также напомнила, что в 2019 году отдельные гостиницы в Турции даже подняли стоимость проживания в них на 30%. В связи с этим первоначально было опасение по поводу возможного снижения или стагнации спроса на турецкое направление, однако по итогам 2019 года оказалось, что он, наоборот, вырос на 14%.

Исходя из этой ситуации, Ломидзе сделала вывод, что цены на туры в Турцию изменятся, но на спрос среди россиян это не повлияет.

Налог на проживание в турецких отелях уже принят и начнет действовать с 1 апреля 2020 года. До конца 2020 года он составит 1%. А с 1 января 2021 года его повысят до 2%.

Законопроект о туристическом налоге парламент Турции принял 19 ноября. В отличие от практики сбора во всем мире деньги будут поступать в государственный бюджет, а не в муниципалитеты.

Налог будет взиматься со всех туристов и не предусматривает скидки для детей или пенсионеров.

Он будет действовать на проживающих в отелях, гостиницах, пансионатах, курортных поселках, гостевых домах, а также апартаментах и бутик-отелях. В то же время на постояльцев государственных гостевых домов налог распространяться не будет.

Уточняется также, что в соответствии с законопроектом президент страны может повысить или снизить ставку налога в два раза.