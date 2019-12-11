В России появился хайтек-омбудсмен

Первый заместитель главы фонда «Иннопрактика» Наталья Попова получила пост общественного омбудсмена по защите высокотехнологичных компаний. Соответствующие анонсы опубликованы на сайте уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

В обязанности Поповой будет входить разработка и продвижение мер по созданию комфортных условий для развития сектора инновационных и технологических компаний. Речь идет о расширении доступа к финансовым ресурсам, введении налоговых стимулов и ликвидации избыточных регуляторных требований.

Попова заявила на конгрессе «Инновационная практика: наука плюс бизнес» в МГУ имени Ломоносова, что предприятия малого и среднего бизнеса в области инноваций и новых технологий нуждаются в защите своих прав, передает ТАСС.

«Чтобы реализовать данные задачи с большей эффективностью, несколько месяцев назад мы совместно с экспертным центром Бориса Юрьевича Титова и коллегами из Института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ инициировали создание института омбудсмена по защите прав высокотехнологичных компаний-лидеров», — сказала Попова.

Попова также является ведущей программы «Наука» на телеканале «Россия 24», уточняет телеканал «360».

5 декабря сообщалось, что в 2019 году в аппарат уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой поступило около 35 тыс. обращений.