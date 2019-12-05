Около 35 тыс. обращений получила омбудсмен Москалькова в 2019 году

Примерно 35 тыс. обращений поступило в аппарат уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой в 2019 году, передает в четверг, 5 декабря, «РИА Новости».

«Каждый день 10–15 человек стоят у приемной уполномоченного со своими бедами, горестями и надеждой», — сказала она в ходе всероссийского единого урока «Права человека».

Москалькова отметила, что в этом году защиту получили почти 200 тыс. граждан, в том числе и через аппарат уполномоченного по правам человека в РФ.

Многие обращения поступали по незаконному уголовному преследованию, отказам в предоставлении жилья и невыплату зарплаты, добавила она.

В сентябре Москалькова оценила идею о сокращении рабочей недели в России до четырех дней. По ее словам, это вряд ли может быть внедрено без специальных мониторинговых исследований.