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Около 35 тыс. обращений получила омбудсмен Москалькова в 2019 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Примерно 35 тыс. обращений поступило в аппарат уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой в 2019 году, передает в четверг, 5 декабря, «РИА Новости».

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«Каждый день 10–15 человек стоят у приемной уполномоченного со своими бедами, горестями и надеждой», — сказала она в ходе всероссийского единого урока «Права человека».

Москалькова отметила, что в этом году защиту получили почти 200 тыс. граждан, в том числе и через аппарат уполномоченного по правам человека в РФ.

Многие обращения поступали по незаконному уголовному преследованию, отказам в предоставлении жилья и невыплату зарплаты, добавила она.

В сентябре Москалькова оценила идею о сокращении рабочей недели в России до четырех дней. По ее словам, это вряд ли может быть внедрено без специальных мониторинговых исследований.

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