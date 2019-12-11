Прямой эфир

Изъятых у контрабандистов черепах отправят в зоопарки в Оренбуржье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Оренбургской области полиция изъяла у контрабандистов около 4 тыс. сухопутных черепах. Рептилий передали Союзу зоопарков и аквариумов России.

По данным правоохранительных органов, редких черепах привезли из Казахстана. Порядка 4 тыс. особей находились в одном из гаражей Оренбурга. По факту контрабанды рептилий было возбуждено уголовное дело.

По оценке специалистов, рыночная стоимость изъятых особей достигает почти 8,9 млн рублей. Сотрудники полиции передали черепах членам Союза зоопарков и аквариумов России. Рептилий разместят в нескольких зоопарках, при необходимости животным проведут реабилитацию. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

По подозрению в контрабанде особо редких животных были задержаны житель Оренбуржья и женщина, приехавшая из Средней Азии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Соколов стоимостью 5 млн рублей изъяли у контрабандистов в Магадане
Возбуждено дело о контрабанде в Китай леса на 20 млн рублей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019