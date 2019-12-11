Изъятых у контрабандистов черепах отправят в зоопарки в Оренбуржье

В Оренбургской области полиция изъяла у контрабандистов около 4 тыс. сухопутных черепах. Рептилий передали Союзу зоопарков и аквариумов России.

По данным правоохранительных органов, редких черепах привезли из Казахстана. Порядка 4 тыс. особей находились в одном из гаражей Оренбурга. По факту контрабанды рептилий было возбуждено уголовное дело.

По оценке специалистов, рыночная стоимость изъятых особей достигает почти 8,9 млн рублей. Сотрудники полиции передали черепах членам Союза зоопарков и аквариумов России. Рептилий разместят в нескольких зоопарках, при необходимости животным проведут реабилитацию. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

По подозрению в контрабанде особо редких животных были задержаны житель Оренбуржья и женщина, приехавшая из Средней Азии.