Прямой эфир

Возбуждено дело о контрабанде в Китай леса на 20 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уголовное дело по факту контрабанды леса стоимостью более 20 млн рублей из Иркутской области в Китай возбудили по результатам проверки Осетровской транспортной прокуратуры. По версии следствия, неустановленные лица, действующие от имени юридического лица, экспортировали с территории Казачинско-Ленского района пиломатериалы, произведенные из нелегально добытой древесины.

Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере»). Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В конце ноября Иркутская таможня возбудила два уголовных дела, связанных с незаконной поставкой древесины в Китай и невозвратом в Россию из-за рубежа общей валютной выручки на сумму более 87,7 млн рублей. Кроме того, 21 ноября в Сибири были задержаны мужчина и женщина по подозрению в контрабанде леса из России стоимостью свыше 600 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Сибири пресекли контрабанду древесины на 600 млн рублей
В Бурятии возбудили уголовное дело по факту контрабанды леса в Китай

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019