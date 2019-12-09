Возбуждено дело о контрабанде в Китай леса на 20 млн рублей

Уголовное дело по факту контрабанды леса стоимостью более 20 млн рублей из Иркутской области в Китай возбудили по результатам проверки Осетровской транспортной прокуратуры. По версии следствия, неустановленные лица, действующие от имени юридического лица, экспортировали с территории Казачинско-Ленского района пиломатериалы, произведенные из нелегально добытой древесины.

Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере»). Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В конце ноября Иркутская таможня возбудила два уголовных дела, связанных с незаконной поставкой древесины в Китай и невозвратом в Россию из-за рубежа общей валютной выручки на сумму более 87,7 млн рублей. Кроме того, 21 ноября в Сибири были задержаны мужчина и женщина по подозрению в контрабанде леса из России стоимостью свыше 600 млн рублей.