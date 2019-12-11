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Появилось видео уничтожения цели «Калибром» в Черном море

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Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ
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Экипаж фрегата Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Эссен» в акватории Черного моря выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр». Телеканал «Звезда» опубликовал соответствующий ролик в среду, 11 декабря.

Отмечается, что ракета за 137 секунд пролетела около 250 км и успешно поразила цель. «Калибр» сопровождали сверхзвуковые истребители, а попадание было зафиксировано с помощью беспилотников.

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Таким образом, моряки отработали алгоритм действий по уничтожению вражеского надводного корабля и электронные пуски.

Ранее в этот же день сообщалось, что условными противниками были экипажи двух самолетов Су-24м из состава Морской авиации и Противовоздушной обороны (ПВО) ЧФ.

9 декабря министр обороны России Сергей Шойгу поручил увеличить число кораблей «Калибрами» и «Цирконами».

29 ноября фрегат «Адмирал Касатонов» испытал в Белом море ракеты «Калибр» и «Оникс». 15 ноября командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко сообщил, что Россия повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в эксплуатацию корабли — носители крылатых ракет «Калибр».

9 октября подводка лодка «Колпино» произвела стрельбу «Калибрами» в Черном море. Ракеты успешно поразили цели, которые были расположены на побережье в районе полигона Опук и в одном из морских полигонов Черноморского флота.

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