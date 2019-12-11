Россияне должны банкам 17 трлн рублей

Общая задолженность россиян по кредитам и ипотеке составила более 17 трлн рублей. В среднем каждая семья отдает треть годового дохода в банк. Среди регионов на первом месте по закредитованности оказались Калмыкия и Тыва, там ее уровень превысил 50%. В Чувашии, Мордовии, Иркутской области показатель равен 40%. Ситуация с кредитами проще на Северном Кавказе и в Крыму. При этом за тот же период, по данным исследования, которое провели в Общероссийском народном фронте, размер средней заработной платы увеличился только на 53%. За четыре года размер ссуды вырос на 66%.