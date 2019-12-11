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Жители Бугенвиля проголосовали за независимость от Папуа – Новой Гвинеи

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Фото: REUTERS/Bougainville Referendum Commission/Jeremy Miller
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Жители региона Бугенвиль на референдуме проголосовали за независимость от Папуа – Новой Гвинеи. Всего в голосовании приняли участие около 180 тыс. человек, пишет The Guardian.

За независимость проголосовали 97% участников референдума (176 928 человек), еще 3043 человека выступили за то, чтобы Бугенвиль остался в составе Папуа – Новой Гвинеи, но с «большей автономией». Отмечается, что люди, собравшиеся на острове Бука, встретили объявление результатов плебисцита аплодисментами.

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При этом министр по делам Бугенвиля Пука Тему заявил, что результаты референдума «не имеют обязательной силы», так как данное решение должен одобрить Национальный парламент страны. Премьер-министр Папуа – Новой Гвинеи Джеймс Марапе отметил, что в кабмине будут проведены консультации по данной теме перед тем, как отправить результаты референдума на рассмотрение парламентариев.

«Для остальной части Папуа – Новой Гвинеи это очень большой результат, поэтому, пожалуйста, дайте нам достаточно времени, чтобы его переварить», — сказал глава правительства.

По данным журналистов, в Бугенвиле опасаются, что процесс консультаций могут намеренно затянуть на десятилетия.

Дата проведения референдума несколько раз переносилась в этом году. Изначально он должен был быть проведен 15 июня, однако дату неоднократно переносили для того, чтобы «улучшить списки избирателей, участвующих в референдуме».

Борьба за суверенитет на данной территории ведется с 1975 года, когда Папуа – Новая Гвинея получила независимость от Австралии и Бугенвиль включили в состав нового государства. Местные жители были недовольны таким решением, так как на их территории добывались медь и золото, которыми им приходилось делиться с более бедными регионами страны.

В итоге в 1990 году местный рабочий Фрэнсис Она возглавил группу сепаратистов, которым удалось выбить силы Папуа – Новой Гвинеи с острова, провозгласив создание бугенвильского Временного правительства. Спор за землю и полезные ископаемые вылился в гражданскую войну, в которой погибло не менее 15 тыс. человек. Завершить ее удалось лишь заключением соглашения, которое подразумевало проведение референдума о независимости Бугенвиля. Местным жителям пришлось ждать его более 20 лет.

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