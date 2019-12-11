Жители Бугенвиля проголосовали за независимость от Папуа – Новой Гвинеи

Жители региона Бугенвиль на референдуме проголосовали за независимость от Папуа – Новой Гвинеи. Всего в голосовании приняли участие около 180 тыс. человек, пишет The Guardian.

За независимость проголосовали 97% участников референдума (176 928 человек), еще 3043 человека выступили за то, чтобы Бугенвиль остался в составе Папуа – Новой Гвинеи, но с «большей автономией». Отмечается, что люди, собравшиеся на острове Бука, встретили объявление результатов плебисцита аплодисментами.

При этом министр по делам Бугенвиля Пука Тему заявил, что результаты референдума «не имеют обязательной силы», так как данное решение должен одобрить Национальный парламент страны. Премьер-министр Папуа – Новой Гвинеи Джеймс Марапе отметил, что в кабмине будут проведены консультации по данной теме перед тем, как отправить результаты референдума на рассмотрение парламентариев.

«Для остальной части Папуа – Новой Гвинеи это очень большой результат, поэтому, пожалуйста, дайте нам достаточно времени, чтобы его переварить», — сказал глава правительства.

По данным журналистов, в Бугенвиле опасаются, что процесс консультаций могут намеренно затянуть на десятилетия.

Дата проведения референдума несколько раз переносилась в этом году. Изначально он должен был быть проведен 15 июня, однако дату неоднократно переносили для того, чтобы «улучшить списки избирателей, участвующих в референдуме».

Борьба за суверенитет на данной территории ведется с 1975 года, когда Папуа – Новая Гвинея получила независимость от Австралии и Бугенвиль включили в состав нового государства. Местные жители были недовольны таким решением, так как на их территории добывались медь и золото, которыми им приходилось делиться с более бедными регионами страны.

В итоге в 1990 году местный рабочий Фрэнсис Она возглавил группу сепаратистов, которым удалось выбить силы Папуа – Новой Гвинеи с острова, провозгласив создание бугенвильского Временного правительства. Спор за землю и полезные ископаемые вылился в гражданскую войну, в которой погибло не менее 15 тыс. человек. Завершить ее удалось лишь заключением соглашения, которое подразумевало проведение референдума о независимости Бугенвиля. Местным жителям пришлось ждать его более 20 лет.