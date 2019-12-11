Минтруд напомнил чиновникам о запрете на подарки

Госслужащие не имеют права принимать подарки. Исключением являются предметы, полученные на официальных мероприятиях, но и их нужно сдавать. Соответствующее напоминание разослал Минтруд в преддверии праздников.

Под официальными мероприятиями подразумеваются протокольные события и служебные командировки, отмечает «РИА Новости».

В ведомстве отметили, что под запрет также попадают подарки от подчиненных, в том числе полученные в нерабочее время, даже если они являются их друзьями.

Кроме того, следует отказываться от безвозмездного получения услуг и имущества, даже если оно предлагается во временное пользование.

В случае нарушения запрета ставится под вопрос объективность решений госслужащего, может возникнуть конфликт интересов, а самому нарушителю грозят санкции вплоть до увольнения и уголовного преследования.

По данным журналистов, напоминание было направлено в федеральные госорганы, высшие органы исполнительной власти субъектов, Банк России, государственные внебюджетные фонды и госкорпорации.

Ранее в октябре Минтруд посоветовал частным компаниям также отказаться от дорогих подарков сотрудникам и регламентировать их получение. Например, установить максимально допустимую стоимость подарка или их обязательную декларацию. Однако наилучшим вариантом в ведомстве считают разрешить принимать подарки только от определенной категории дарителей.

Антикоррупционное законодательство и Гражданский кодекс (ГК) запрещают дарить подарки лицам, замещающим государственные и муниципальные должности, государственным и муниципальным служащим, работникам отдельных организаций, в том числе в связи с выполнением ими служебных обязанностей.

В октябре 2018 года было предложено отказаться от регламента максимально допустимой стоимости подарка в 3 тыс. рублей и руководствоваться специальным перечнем, в который входят только цветы и полиграфическая продукция с логотипом госоргана, органа местного самоуправления или организации, а также награды.