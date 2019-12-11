В Россию привезут дизельный Chevrolet Tahoe

В Детройте состоялась премьера нового поколения внедорожника Chevrolet Tahoe и его удлиненной версии Suburban. Автомобили стали просторнее внутри, обзавелись более качественными материалами отделки и расширенным списком опций. Доработанная подвеска призвана улучшить управляемость, а помимо бензиновых моторов, снова можно заказать дизель.

Очертания кузовов Tahoe и Suburban сохранили узнаваемость, но передняя часть автомобилей выполнена в модном сейчас X-дизайне.

Колесная база Tahoe выросла на 125 мм в сравнении с машиной предыдущего поколения, а общая длина на 169 мм, до 5352 мм. Это позволило увеличить пространство для ног пассажиров третьего ряда и объем багажника. Особенно это заметно на более крупном Suburban, который получил 10-сантиметровую прибавку к колесной базе.

Кресла второго ряда теперь можно двигать продольно, спинки всех задних сидений складываются нажатием кнопок и образуют ровный пол.

Отделка салона стала более качественной, а вместо «кочерги» режимы автомата переключаются комбинацией клавиш на передней панели. Новая мультимедийная система с 10-дюймовым передним экраном и 12,6-дюймовыми задними отличается быстродействием, способна получать обновления «по воздуху». Показания приборов дополнительно выводятся на проекционный дисплей.

В базовой комплектации Tahoe и Suburban оснащаются светодиодными фарами и более чем 30 электронными ассистентами, призванными повысить безопасность больших внедорожников.

Новые автомобили сохранили раму, но задняя подвеска теперь независимая. Для топ-версии High Country и внедорожной Z71 предлагаются пневмостойки по кругу вместо обычных пружин. Пневмоподвеска не только позволяет улучшить комфорт, но и менять клиренс. На большой скорости внедорожник приседает на 19 мм. На бездорожье приподнимается на 25 мм, а при включении пониженной передачи — еще на 25 мм. Амортизаторы, благодаря технологии Magnetic Ride Control, постоянно меняют характеристики в зависимости от дорожных условий и обеспечивают постоянную высоту кузова при любой загрузке.

Помимо бензиновых моторов V8 объемом 5,3 (355 л.с.) и 6,2 л (420 л.с.), новые Tahoe и Suburban оснащаются трехлитровым рядным шестицилиндровым дизелем с отдачей 277 л.с. и 623 Нм. Все силовые агрегаты комплектуются 10-ступенчатым «автоматом».

В пресс-службе GM рассказали «Известиям», что в Россию будут поставлять только новый Tahoe, причем и в дизельном варианте. Машины появятся в стране к концу следующего года.

Ранее в декабре стало известно, что «Автоваз» выкупил долю в совместном предприятии с GM и вернул себе имя Niva.