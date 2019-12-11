Подросток заживо сгорел в Красноярске

13-летний школьник погиб на железной дороге в Красноярске, пишет «Регион Онлайн».

Инцидент произошел 10 декабря на улице Семафорной. По данным портала, мальчик залез на вагон электрички и получил сильный разряд током. После этого на нем загорелась одежда. Ребенок скончался до приезда скорой помощи.

Подробности происшествия устанавливаются.

9 декабря сообщалось, что в Архангельской области с грузового поезда на рельсы упал 15-летний мальчик. Подросток скончался от полученных травм.