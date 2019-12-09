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Подросток погиб на железной дороге в Архангельской области

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В Онежском районе Архангельской области с грузового поезда на рельсы упал 15-летний мальчик. Подросток скончался от полученных травм.

Как сообщили ИА FlashNord в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР, трагический инцидент произошел 8 декабря. На станции «Кодино» в межпутье было обнаружено тело 15-летнего мальчика без признаков жизни.

По предварительной информации, подросток вместе с друзьями добирались до дома на грузовом составе. В какой-то момент юноша выпал из транспорта на рельсы и погиб под поездом.

По факту произошедшего организована доследственная проверка. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

5 ноября сообщалось, что в Ростове-на-Дону подросток забрался на крышу поезда, чтобы сделать селфи, и получил сильный удар током. Мальчик выжил, его госпитализировали в медучреждение.

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