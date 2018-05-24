Краснодарская школьница получила удар током при попытке сделать селфи

Пятиклассница из Краснодара получила удар током при попытке сделать селфи на крыше железнодорожного вагона. Школьница в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, двенадцатилетняя девочка получила ожоги 90% тела в результате удара электрическим током высокого напряжения. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что двоих подростков ударило током на крыше поезда в Еврейской автономной области. Инцидент произошел в районе станции Приамурская вечером 14 мая.