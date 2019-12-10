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Всероссийский фестиваль науки «Nauka 0+» пройдет в Уфе

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С 12 по 14 декабря в Академии наук Республики Башкортостан пройдет IX Всероссийский фестиваль науки «Nauka 0+», посвященный Периодической системе химических элементов. В этом году открытию Дмитрия Менделеева исполняется 150 лет.

Запланированы лекции популяризаторов науки со всей России. Например, врач-психиатр Виктор Лебедев поведает о психиатрии в мире «Гарри Поттера», передает «МедиаКорСеть».

Также в рамках фестиваля науки в Уфе откроется выставка музея «Физическая кунсткамера», созданная командой Дома ученых Троицкого научного центра РАН.

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