Прямой эфир

Скончался ученый-ядерщик Рафаэль Арутюнян

0
Фото: ibrae.ac.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один из ведущих ученых России и мира, специалист в области ядерной и радиационной безопасности Рафаэль Арутюнян скончался после продолжительной болезни в возрасте 65 лет.

Как рассказал ТАСС представитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук (ИБРАЭ), в котором работал ученый, о времени и месте прощания будет сообщено дополнительно. По его словам, смерть ученого наступила 9 декабря.

Рафаэль Арутюнян окончил физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова в 1978 году, защитил докторскую диссертацию в области физико-математических наук.

Обладатель многочисленных премий и наград, Арутюнян был одним из ведущих специалистов в области изучения тяжелых аварий на АЭС, в том числе занимался обеспечением работ по ликвидации последствий аварии на станции в Чернобыле.

В 2014 году стал лауреатом премии Правительства РФ в области науки и техники за разработку и внедрение методов и технологий обеспечения радиационной безопасности населения и территорий России.

Арутюнян опубликовал более 170 научных трудов.

В ИБРАЭ занимал должность заместителя директора по научной работе и координации перспективных разработок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Умер Юрий Лужков
Бывший глава ФРС Пол Волкер скончался в возрасте 92 лет

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019