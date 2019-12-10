Скончался ученый-ядерщик Рафаэль Арутюнян

Один из ведущих ученых России и мира, специалист в области ядерной и радиационной безопасности Рафаэль Арутюнян скончался после продолжительной болезни в возрасте 65 лет.

Как рассказал ТАСС представитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук (ИБРАЭ), в котором работал ученый, о времени и месте прощания будет сообщено дополнительно. По его словам, смерть ученого наступила 9 декабря.

Рафаэль Арутюнян окончил физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова в 1978 году, защитил докторскую диссертацию в области физико-математических наук.

Обладатель многочисленных премий и наград, Арутюнян был одним из ведущих специалистов в области изучения тяжелых аварий на АЭС, в том числе занимался обеспечением работ по ликвидации последствий аварии на станции в Чернобыле.

В 2014 году стал лауреатом премии Правительства РФ в области науки и техники за разработку и внедрение методов и технологий обеспечения радиационной безопасности населения и территорий России.

Арутюнян опубликовал более 170 научных трудов.

В ИБРАЭ занимал должность заместителя директора по научной работе и координации перспективных разработок.