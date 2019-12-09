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Бывший глава ФРС Пол Волкер скончался в возрасте 92 лет

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Фото: TASS/Zuma/Michael Brochstein
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Бывший глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер скончался в возрасте 92 лет, сообщает 9 декабря New York Times, ссылаясь на родственников.

Причина смерти не уточняется.

Волкер возглавлял американский Центральный банк с 1979 по 1987 год при президентах Джимми Картере и Рональде Рейгане. Окончание периода высокой инфляции в США в конце 1970-х — начале 1980-х годов считается его заслугой.

Волкер в 2009–2011 годах возглавлял совет по экономическому восстановлению при президенте Бараке Обаме после мирового финансового кризиса.

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