Бывший глава ФРС Пол Волкер скончался в возрасте 92 лет

Бывший глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер скончался в возрасте 92 лет, сообщает 9 декабря New York Times, ссылаясь на родственников.

Причина смерти не уточняется.

Волкер возглавлял американский Центральный банк с 1979 по 1987 год при президентах Джимми Картере и Рональде Рейгане. Окончание периода высокой инфляции в США в конце 1970-х — начале 1980-х годов считается его заслугой.

Волкер в 2009–2011 годах возглавлял совет по экономическому восстановлению при президенте Бараке Обаме после мирового финансового кризиса.