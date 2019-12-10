Акимов рассказал о новой структуре воздушного движения над Москвой

Новая структура воздушного пространства над Москвой, которая значительно уменьшит задержки в движении самолетов, заработает с 3 декабря 2020 года, заявил вице-премьер России Максим Акимов по итогам заседания правкомиссии по транспорту. Об этом пишет ТАСС во вторник, 10 декабря.

«Мы имеем на сегодняшний день модель, которая формировалась в 70-х годах прошлого века. С 2011 года мы ведем работу по созданию новой модели. Она завершена», — отметил вице-премьер.

Он уточнил, что правкомиссия сегодня утвердила новую схему воздушного пространства, которая позволит повысить безопасность, облегчить работу авиадиспетчеров, уменьшить задержки при взлетах и посадках самолетов на 70%, на 14% снизить расход топлива и на 15% сократить время нахождения воздушных судов в московской зоне.

По его словам, структура воздушного движения разработана Госкорпорацией по организации воздушного движения (ГК по ОрВД).

По словам Акимова, самым главным является то, что эта схема согласована со всеми авиакомпаниями.

Кроме того, официальный представитель Акимова сообщил, что утвержденная структура воздушного пространства оптимизирует запретные зоны и зоны ограничения полетов, а также обеспечит бесконфликтность между схемами прибытия и схемами вылета основных аэродромов.

В апреле министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что одной из основных задач федеральных властей на данный момент является ликвидация транспортного неравенства. Особое внимание при этом уделяется развитию транспортного комплекса Сахалинской области. Также министр отметил, что Минтранс поддерживает соответствующие проекты региональных властей.

2 апреля на сайте кабмина было опубликовано распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о том, что правительство выделит Росавиации 2,5 млрд рублей из резервного фонда на субсидии авиакомпаниям на пассажирские авиаперевозки на Дальний Восток и обратно. Как сказано в документе, такая мера позволит перевезти на льготных условиях более 378 тыс. человек.