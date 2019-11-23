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Минтранс определил главные параметры новой концепции региональной авиации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Основные параметры новой концепции развития региональной авиации уже определены, финальную версию Минтранс направит в кабинет министров до середины декабря, заявил в субботу, 23 ноября, в кулуарах съезда партии «Единая Россия» вице-премьер Максим Акимов.

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По его словам, в правительстве уже определились с концептуальным содержанием и структурой предложений, которые Минтранс направит в Кабмин в ближайшие одну–две недели.

«Они (предложения. — Ред.) будут касаться всех взаимосвязанных частей: наземной инфраструктуры, бизнес-модели перевозчиков, модели маршрутной сети, модели субсидирования, всех элементов авиастроительного комплекса. Мы думаем, что это вопрос самого ближайшего времени», — приводит слова вице-премьера ТАСС.

В апреле министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что одной из основных задач федеральных властей на данный момент является ликвидация транспортного неравенства. Особое внимание при этом уделяется развитию транспортного комплекса Сахалинской области. Также министр отметил, что Минтранс поддерживает соответствующие проекты региональных властей.

2 апреля на сайте кабмина было опубликовано распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о том, что правительство выделит Росавиации 2,5 млрд рублей из резервного фонда на субсидии авиакомпаниям на пассажирские авиаперевозки на Дальний Восток и обратно. Как сказано в документе, такая мера позволит перевезти на льготных условиях более 378 тыс. человек.

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