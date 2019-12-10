Президент России назвал Беслан своей болью на всю жизнь

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил, что Беслан стал его личной болью на всю жизнь.

«Вы упомянули про Беслан, я пометил, обязательно тоже позанимаюсь. Это такая боль и моя личная, и всей страны. На всю жизнь», — сказал Владимир Путин.

Кроме того, президент пообещал рассмотреть вопрос об оказании психологической поддержки людям, которые пережили теракт.

1 сентября 2004 года террористы захватили в школе Беслана больше тысячи человек: детей, родителей и учителей. Заложников три дня держали в спортзале, а 3 сентября в здании прогремели два взрыва.

В результате теракта 333 человека погибли, в том числе 318 заложников. Еще 126 заложников, в том числе 70 детей, впоследствии стали инвалидами. Некоторым из них реабилитация требуется до сих пор.

В России 3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был учрежден в память о трагических событиях в Беслане.