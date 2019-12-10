В честь Виктора Цоя назвали новый вид клещей

Исследователь из Тюменского государственного университета Сергей Ермилов назвал новый вид клещей в честь рок-музыканта Виктора Цоя. Об этом сообщается на портале Indicator 10 декабря.

Новый вид насекомых, получивший название Trachyoribates viktortsoii, был привезен учеными из Института зоологии Братиславы из малайзийских лесов. Ермилов тщательно изучил насекомых и открыл одного клеща, ранее неизвестного науке. Результаты своего исследования он изложил в журнале Systematic & Applied Acarology.

Специалист пояснил, что открытие решил посвятить Виктору Цою, потому что группа «Кино» оказала на его жизнь большое влияние, пишет НСН.

В конце октября сообщалось, что британские энтомологи назвали новый вид одного из самых маленьких жуков в честь шведской школьницы и экоактивистки Греты Тунберг. Таким образом научный сотрудник Лондонского музея естественной истории Майкл Дарби решил отметить ее заслуги. Новый вид относится к семейству Ptiliidae. Эти жуки распространены повсеместно, но из-за своих карликовых размеров плохо изучены.