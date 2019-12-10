Финский парламент одобрил назначение нового главы правительства

Парламент (Эдускунта) Финляндии одобрил Санну Марин, ранее возглавлявшую министерство транспорта и связи страны, на должность премьер-министра государства. Об этом сообщается на сайте правительства страны во вторник, 10 декабря.

За ее кандидатуру проголосовали 99 депутатов, против — 70.

Официально назначение Марин и ее правительства во вторник утвердит президент Финляндии Саули Ниинистё.

Марин уже второй член парламента от города Тампере. В июне 2019 года она заняла пост министра транспорта и коммуникаций страны.

Политик, которой на данный момент 34 года, станет самым молодым действующим премьер-министром в мире и самым молодым в финской истории. Ее кандидатуру на должность премьер-министра ранее утвердили на заседании совета уполномоченных правящей Социал-демократической партии (СДП). Ей отдали предпочтение 32 члена руководства политсилы из 61 участвовавших в голосовании, ее конкуренту, председателю парламентской фракции социал-демократов Антти Линдтману, — 29 человек.

Новый премьер сменит на посту экс-главу правительства, председателя СДП Антти Ринне, который 3 декабря подал в отставку.

Ранее самым молодым председателем правительства в мире считался 35-летний премьер Украины Алексей Гончарук.