Сбербанк может подключиться к СБП в марте 2020 года

Сбербанк собирается присоединиться к Системе быстрых платежей (СБП) к концу марта 2020 года. Об этом журналистам рассказал глава кредитной организации Герман Греф во вторник, 10 декабря.

«Мы до середины января закончим переработку наших систем, по-моему, до 10–15 января следующего года <…> После этого начнется процесс тестирования. К концу марта выглядит реалистичным, что мы какое-то количество сервисов, какое-то количество операций уже подключим», — цитирует Грефа сайт «Банки.ру».

Он предупредил, что так так объем тестируемых данных очень большой, то могут возникнуть сложности. Также не исключено, по словам Грефа, что никаких трудностей не возникнет и подключение к системе пройдет быстро.

20 ноября Центробанк (ЦБ) пообещал штрафовать Сбербанк до его подключения к СБП. Вместе с тем, ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе 6 и 12 ноября. В то же время Греф заявил журналистам, что организация физически не сможет подключиться к СБП до конца года.

В августе стало известно, что переводы через СБП выросли до 15 млрд рублей. С 28 января 2019 года в СБП россияне совершили 1,74 млн операций. Средняя сумма операции составила 9,1 тыс. рублей.

Центробанк запустил СБП в конце января 2019 года, с ее помощью россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода. Однако оплата по QR-коду СПБ оказалась невостребованной. Почти за год работы системы зафиксировано только несколько десятков случаев использования кода.