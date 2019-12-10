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Краснодарские врачи сделали «новое лицо» пострадавшей в ДТП девушке

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Краснодарским врачам удалось восстановить лицо 18-летней девушке, пострадавшей в ДТП. Кожа на лице прижилась, его контуры восстановились полностью. В операции принимали участие более 10 разнопрофильных специалистов из пяти лечебных центров НИИ-ККБ №1.

Как пишет ИА «Кубанские новости», в Крыму врачам удалось спасти жизнь пострадавшей в ДТП девушке. Однако в аварии она потеряла треть площади тканей лица. При этом ткани были некротизированы.

Операцию по восстановлению лица решили проводить в НИИ-ККБ №1 в Краснодаре. У нее было три этапа, в том числе с установкой трансплантата – сальника на сосудистой ножке, взятого из кишечника девушки. Его пришили к сосудам шеи больной. Из этого пластического материала ожоговые хирурги сумели вылепить ей «новое лицо».

Позже на этот сальник пересадили кожу, засеянную фибробластами. Они стимулировали приживление кожи и уменьшили риск появления рубцов. Восстановительные процедуры продолжались около 1 месяца и благополучно завершились.

10 декабря сообщалось о том, что приморским хирургам удалось удалить опухоль в 3 см с языка трехмесячной девочки.

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