Уникальную операцию по удалению опухоли новорожденной провели в Приморье

Врачи провели уникальную операцию по удалению опухоли трехмесячной девочке в Приморском крае. Ее выполнили хирурги медицинского центра ДВФУ.

Специалисты удалили опухоль в 3 см, которая образовалась на языке у новорожденной, и тем самым спасли ее от удушья. При этом врачам удалось сохранить структуру органа ротовой полости.

К операции малышку готовили в течение трех недель. Она длилась 45 минут и проходила под интубационным наркозом. Уже через три часа после этого девочка могла сама есть из бутылочки, без помощи зонда, пишет Vostokmedia.

Послеоперационный период протекает спокойно, девочка свободно дышит и учится принимать пищу.

В конце ноября сообщалось, что в Тюмени врачи провели уникальную операцию на надпочечнике ребенка. Они впервые лапароскопически удалили объемную опухоль размером 8х9 см, плотно прилегавшую к нижней полой вене и почечной артерии.