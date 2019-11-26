Тюменские хирурги провели уникальную операцию на надпочечнике

В Тюменской областной больнице № 2 выполнили сложную операцию на надпочечнике у ребенка. Хирурги впервые лапароскопически удалили объемную опухоль размером 8 х 9 см, которая плотно прилегала к нижней полой вене и почечной артерии.

Проблема заключалась в том, что удалить опухоль одновременно с воспаленным аппендиксом не представлялось возможным. Был высок риск развития перитонита, отмечает портал «Наш город». Ранее врачи больницы не сталкивались со столь большим новообразованием надпочечника, рассказала детский хирург ОКБ № 2 Екатерина Арабская.

Ранее специалисты красноярского кардиоцентра успешно прооперировали двух пациенток с помощью 3D-очков. Прибор позволяет видеть объемное изображение сосудов, структур и тканей — таким образом, при операции митрального клапана сердца собственный клапан сердца пациентов остается на месте.